Özat: "İkinci Yarı Daha İyi Çalışarak İlk 5'i Zorlayacağız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Yapacağımız 1-2 takviye ile ikinci yarı daha iyi çalışarak ilk 5'i zorlayacağız" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadeleleri kapsamında Gençlerbirliği ile Bursaspor takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başkent temsilcisi 3-1'lik üstünlükle tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Güzel bir maç oldu. İyi oyunla yenince daha güzel oluyor. Yanılmıyorsam Fenerbahçe maçı kadar pozisyonumuz var. İlk yarı Vedat'la rakip yarı sahaya indik bunda da başarılı olduk. İlk yarının sonunda doğru ve ikinci yarının başında Vedat'ın kaçırdığı golde biraz demoralize oldu. Ben de Vedat'ın yerine Serdar'ı oyuna alıp 3 tane çabuk oyuncu ile oynamak istedik. Zorlu bir periyot, bundan sonra daha zoru bizi bekliyor. İklim şartları, ikinci yarı maçlar daha zor olacak. Yapacağımız 1-2 takviye ile ikinci yarı daha iyi çalışarak 6, 7 olursa ilk 5'i zorlayacağız" şeklinde konuştu.



"Gençlerbirliğisiz Ankaragücü, Ankaragücüsüz de Gençlerbirliği olamaz"



Ankara futbolu için Gençlebirliği ve Ankaragücü'nün olmazsa olmaz olduklarını kaydeden Özat, "Beni tatmin eden tek şey oyuncularımın gelişmeye çalıştığını görmek. Bu benim için çok önemli. Bir yerde mevzu oldu. Nasıl ki Fenerbahçesiz Galatasaray olamazsa. Gençlerbirliğisiz Ankaragücü, Ankaragücüsüz de Gençlerbirliği olamaz. Başkent takımlarından daha fazla olması lazım ligde ama ondan önce bu şehre bir stat lazım. Başkent'inden şampiyon çıkaramayan tek ülke biziz. Geçmişi cumhuriyete dayanın Gençlerbirliği'nin 41 yıldır bu kulübü çok iyi yöneten, yarı sahada takıma antrenman yaptırmak için bir çuval un verip bugünlere getiren bir insanın da daha güzel günler görmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Video hakemin kriterinin olması lazım"



Video hakem uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özat, şunları söyledi:



"Video hakemin kriterinin olması lazım. Her itiraz edende oyun durmamalı. Bana göre ofsayt için uygulanmamalı. Elle pozisyonlar için veya topsuz alandaki kırmızı kartlar için video hakem uygulaması yüzde yüz gelmeli. Gelmesi için kriterlerinin olması lazım. Her takımın bir maç içinde 2 veya 1 hakkının olması lazım. Yoksa futbol futbol olmaktan çıkar."



İrfancan Kahveci'nin transferini değerlendiren Özat, "Allah bereket versin İrfan'ı sattık iyi de para kazandık. Ben başkanıma 'Değerini bulursan herkesi sat' diyorum. Bu kulüp böyle ayakta duruyor. Bizler bu kulüpte hazır olanı oynatmak gidecek olana da alternatif yaratmak için buradayız. Ahmet Oğuz ve Ahmet Çalık'a 5, 6 milyon Euro verirlerse" dedi.



Özat, maçta güzel bir oyun sergileyen Serdar Gürler hakkında da, "O çocuk gelebileceği yerlere geç kaldı. Çok daha iyi yerlere gelecek. O da çok daha iyi teklifler alacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA