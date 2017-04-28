Ozan Doğulu & Ece Seçkin
Ozan Doğulu ve Ece Seçkin, 28 Nisan'da Çanakkale Lodos'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ozan Doğulu ve Ece Seçkin, 28 Nisan'da Çanakkale Lodos'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Herkesin yakından takip ettiği, Türkiye'de gece hayatı denince ilk akla gelen isim olan Ozan Doğulu muhteşem performansı ile sizlere ihtişamlı bir gece yaşatmaya hazır. Türkçe popun genç ve etkili seslerinden Ece Seçkin ile Ozan Doğulu, Çanakkale Lodos'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ece Seçkin, popüler şarkıları ve dansçılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
Detaylar :
İl : Çanakkale
İlce : Merkez
Mekan : Lodos Bar
Mekan Adresi : Nara Cad. No: 1
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Ozan Doğulu & Ece Seçkin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io