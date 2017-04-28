Ozan Doğulu & Ece Seçkin

Ozan Doğulu ve Ece Seçkin, 28 Nisan'da Çanakkale Lodos'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ozan Doğulu & Ece Seçkin

Ozan Doğulu ve Ece Seçkin, 28 Nisan'da Çanakkale Lodos'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Herkesin yakından takip ettiği, Türkiye'de gece hayatı denince ilk akla gelen isim olan Ozan Doğulu muhteşem performansı ile sizlere ihtişamlı bir gece yaşatmaya hazır. Türkçe popun genç ve etkili seslerinden Ece Seçkin ile Ozan Doğulu, Çanakkale Lodos'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ece Seçkin, popüler şarkıları ve dansçılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Detaylar :

İl : Çanakkale

İlce : Merkez

Mekan : Lodos Bar

Mekan Adresi : Nara Cad. No: 1

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Ozan Doğulu & Ece Seçkin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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