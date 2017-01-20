Özalp'te, Jandarmadan Öğrencilere Karne Hediyesi

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.



Şehittepe Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri buradaki öğrencilere karne hediyesi olarak 100 kitap dağıttı.



Komutanlarla hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, kendilerine bu anı yaşatan asker abilerine teşekkür etti.