Özalp'ta Mahsur Kalan 83 Araç Kurtarıldı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı mahsur kalan 78 araç ve 5 ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı Özalp Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı ve fırtına nedeni yollarda mahsur kalan 78 aracı yolcularıyla birlikte kurtardı. Hasta almaya giderken karda kalan 5 ambulansı da kurtardıklarını ifade eden Özalp Şube Şefi Cemil Ertaş, "Kar ve fırtınanın ardından ekiplerimiz mahalle yollarında çalışma yapmaya başladı. Yürüttüğümüz yol açma çalışmaları süresince 78 araç yolcuları ile birlikte mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı. 5 ambulansı da kurtararak hastalarına ulaşmasını sağladık. Bağrıaçık grup yolunda mahsur kalan bir araç ve içindeki 6 yolcusunu da donmaktan son anda kurtarılarak Özalp ilçesine getirilerek kalacak yer demini sağladık. Gün itibari ile ilçemizde kapalı mahalle yolu yoktur. Özalp Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak kapalı olan mahalle yollarını tamamen açtık" dedi. - VAN