Özalp'ta Barış Parkı Yenileme Çalışmaları

Özalp Belediyesi, tahrip olan Barış Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı.



Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yaptığı açıklamada, vatandaşların parktan faydalanması ve parkın modern bir görüntüye kavuşması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.



Vardar, "Yenilenecek Barış Parkı'nda spor, piknik, çocuk oyun alanı, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Çalışmaların bitmesiyle ilçeye yakışır modern bir park ortaya çıkacak." dedi.