Özalp İlçesinin Nüfusu Azaldı

VAN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre Van'ın Özalp ilçesi nüfusunda azalma olduğu tespit edildi.



TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçlarına göre Özalp ilçesinde en yoğun nüfusun Sağmalı Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi. Sağmalı Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 693 olurken, bunu sırasıyla 4 bin 412 ile Mahmudiye Mahallesi, 4 bin 203 ile İstasyon Mahallesi takip ederken, en az nüfusun ise 156 kişiyle Emek Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 2012 yılında 73 bin 778 olan ilçe nüfusu, 2016 yılında 68 bin 491 olarak açıklandı. Beş yılda 5 bin 287 kişilik nüfus azalması olduğu ortaya çıkarken, en çok göç veren Emek Mahallesi'nin ise 2012 yılında 571 kişi olan nüfusu 2016 yılında 156'ya düştü. - VAN