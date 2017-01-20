Özalp İlçesinde Karne Sevinci

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile çıktılar.



Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy tarafından Gençlik Merkezi Anaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttılar. Karneleri alan minik öğrencilere çikolata ikram eden Vardar ve beraberindekiler, daha sonra 3 Nisan İlkokulu öğrencilerine karnelerini dağıttılar. - VAN