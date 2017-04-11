Özalp İlçesinde 'Edebiyat Sokağı' Açıldı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki Yukarı Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde 'Edebiyat Sokağı' açıldı.



Yukarı Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri Hasan Hüseyin Dolma ve Nuray Dolma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 'Edebiyat Sokağı' törenle açıldı. Özalp Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, Şube Müdürü Zeki Çelik, Dönredere İlk ve Ortaokulu Müdürü Halil Alçiçek, öğretmeler ve öğrencilerin de katıldığı açılışta konuşan Yukarı Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Genel, "Okulumuz Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafında hazırlanan 'Edebiyat Sokağı', okul binamızın ikinci katında uygun şartlar sağlanarak hazırlandı. Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri tarafında büyük özveri ile hazırlandı" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından 'Edebiyat Sokağı'nın açılışı yapıldı. - VAN