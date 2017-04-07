Özalp Belediyesinden Okul ve Cami Temizliği

Van'ın Özalp Belediyesi ile Tuzla Belediyesi işbirliğiyle cami ve okulların temizliği yapılıyor.



Özalp ve Tuzla belediyelerinin işbirliğiyle ilçe merkezinde bulunan okul ve camilerin temizliği devam ediyor. Tuzla Belediyesi ile 'kardeş belediye' olarak ilçe genelinde çalışmalar yürüten Özalp Belediyesi, hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.



İlçe merkezinde ve mahallerde bulunan okul ve camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılıyor. - VAN