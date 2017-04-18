Özalp Belediyesinden İş Yeri Denetimi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, ilçe bulunan fırınları ve postaneleri denetledi.



Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan fırınları ve postaneleri denetleyerek, eksiklikleri bulunan iş yerlerine ek süre tanıdı. Şartları sağlamayan üretim yerleri için gerekli hukuki işlemlerin uygulanacağı bildirilen denetimlerde, vatandaşın sağlıklı ve hijyenik ürünleri tüketmeleri için çalışmaların hassas bir şekilde devam edeceği belirtildi. - VAN