Özal, Menderes ve Erbakan'ın Kabirlerini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.
Erdoğan, güne, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 24. vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılarak başladı. Anıt Mezar'daki törende okunan Kuran-i Kerim'i dinleyen ve yapılan duaya amin diyen Erdoğan, Özal ailesine de taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra merhum başbakanlar Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretler sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Akabinde Eyüp Sultan'a geçen Erdoğan, burada Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Erdoğan'ın İstanbul'daki son durağı ise Fatih Camii oldu. Burada öğle namazını kılan Cumhurbaşkanı, Yavuz Sultan Selim Hazretlerinin türbesini ziyaretinin ardından Ankara'ya gitti.
(İHA)