Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com
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