Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i ziyaret etti.Bir dizi ziyaret ve görüşme için İstanbul'da bulunan Özacar, daha önce Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i makamında ziyaret etti.Komutanlık şeref salonunda gerçekleşen ziyarette, Orgeneral Avsever'e ilçe halkının selamlarını ileten Başkan Özacar, sonrasında anı defterini imzaladı.Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Özacar'dan, Orgeneral Avsever'e Ziyaret
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i ziyaret etti.
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