Dorothy'nin maceralarını konu alan Oz Ülkesi, 25 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde çocuklara neşeli anlar yaşatacak.



Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Kültür Bakanlığı'nın Maddi Katkılarıyla...



Dorothy evinin bahçesinde vakit geçirirken, renkli bir ülkenin hayalini kurmaktadır. Tam bu sırada çıkan fırtınanın ardından kendini renkli, büyülü bir ülkede bulur. Burayı çok beğenmesine rağmen evine dönmek isteyen Dorothy ilk olarak karşısına çıkan iyi yürekli cadıdan bunu rica eder. Cadı ona Oz'u bulmasını ve onun isteğini yerine getireceğini söyler. Oz'un sarayına sarı renkli yolu izleyerek gidebileceğini dile getirir ve ona sihirli ayakkabıları giydirir. Fakat bu kötü yürekli batı cadısının hiç hoşuna gitmez. Dorothy sarı renkli yolda ilerlerken sırasıyla korkuluk, teneke adam ve aslan ile karşılaşır.



Uyarlayan: Murat Altınok



Yöneten: Murat Altınok



Kostüm: Maskara by Altınok



Dekor: Maskara by Altınok



Müzik Düzenleme: Murat Altınok



Koreografi: Mutlu Cankup



Psikolog: Ebru Yılmaz



Sahne Amiri: Fatih Ermiş



Oyuncu Kadrosu: Murat Altınok, Zehra Bilgin, Ozan Erdönmez, Anıl Tunç Karaersal, Engin Çelik, Nurgül Açık, Mehmet Solmaz, Ceyda Yücesan



Dans Kadrosu: Mutlu Cankup, Işıl Konya, Hazal Meral, Gülce Özbatur, Nilüfer Akcanbaş, Hazal Çoruk, Ülke Güneşülke, Nehir Eroğlu, Hatice Ertürk, Ege Timoçin



Müzikal Çocuk Oyunu / 2 Perde