Dorothy'nin maceralarını konu alan Oz Ülkesi, 25 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde çocuklara neşeli anlar yaşatacak.
Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Kültür Bakanlığı'nın Maddi Katkılarıyla...
Dorothy evinin bahçesinde vakit geçirirken, renkli bir ülkenin hayalini kurmaktadır. Tam bu sırada çıkan fırtınanın ardından kendini renkli, büyülü bir ülkede bulur. Burayı çok beğenmesine rağmen evine dönmek isteyen Dorothy ilk olarak karşısına çıkan iyi yürekli cadıdan bunu rica eder. Cadı ona Oz'u bulmasını ve onun isteğini yerine getireceğini söyler. Oz'un sarayına sarı renkli yolu izleyerek gidebileceğini dile getirir ve ona sihirli ayakkabıları giydirir. Fakat bu kötü yürekli batı cadısının hiç hoşuna gitmez. Dorothy sarı renkli yolda ilerlerken sırasıyla korkuluk, teneke adam ve aslan ile karşılaşır.
Uyarlayan: Murat Altınok
Yöneten: Murat Altınok
Kostüm: Maskara by Altınok
Dekor: Maskara by Altınok
Müzik Düzenleme: Murat Altınok
Koreografi: Mutlu Cankup
Psikolog: Ebru Yılmaz
Sahne Amiri: Fatih Ermiş
Oyuncu Kadrosu: Murat Altınok, Zehra Bilgin, Ozan Erdönmez, Anıl Tunç Karaersal, Engin Çelik, Nurgül Açık, Mehmet Solmaz, Ceyda Yücesan
Dans Kadrosu: Mutlu Cankup, Işıl Konya, Hazal Meral, Gülce Özbatur, Nilüfer Akcanbaş, Hazal Çoruk, Ülke Güneşülke, Nehir Eroğlu, Hatice Ertürk, Ege Timoçin
Müzikal Çocuk Oyunu / 2 Perde
Oz Ülkesi
Dorothy'nin maceralarını konu alan Oz Ülkesi, 25 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde çocuklara neşeli anlar yaşatacak.
Dorothy'nin maceralarını konu alan Oz Ülkesi, 25 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde çocuklara neşeli anlar yaşatacak.