Öz'den Miting Teşekkürü
Mesele Memleket Birlikte Evet Sloganıyla Evet Platformu tarafından dün organize edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Erzurum Mitinginin yankıları sürüyor.
Mesele Memleket Birlikte Evet Sloganıyla Evet Platformu tarafından dün organize edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Erzurum Mitinginin yankıları sürüyor. Rekor bir katılımla yapılan mitinge katılımın 130 binin üzerinde olduğu açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Erzurum halkı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz ile birlikte büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İlçe Belediyelerinin gayretlerine dikkat çeken İl Başkanı Öz, bu rekor katılımın 16 Nisan'da ki Halk Oylaması neticesi ile taçlandıracaklarını söyledi.
ÖZ; ERZURUM BEKLENENİ YAPTI
Daha önce yapılan miting organizasyonlarına dikkat çeken Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yeni bir rekora imza atıldığını söyledi. Hafta içi organize edilmesine karşın büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting kalabalığından duyduğu memnuniyete de dikkat çeken Öz, "Sayın Cumhurbaşkanımız katılımın fazla olduğuna bizzat şahitlik ederek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e yeni bir meydan talimatı vererek aslında memnuniyetini göstermiştir. Mitingin sağlıklı bir şekilde sona ermesinde diğer kamu kurumları ve yöneticilerinin de katkısı inkar edilemez. Onlara da bu vesile ile teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu. - ERZURUM