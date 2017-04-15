Oz Büyücüsü

Müzikli danslı çocuk oyunu Oz Büyücüsü, 15 Nisan'da Ali Doğan Sahnesi'nde sizlerle olacak.

Oz Büyücüsü

Müzikli danslı çocuk oyunu Oz Büyücüsü, 15 Nisan'da Ali Doğan Sahnesi'nde sizlerle olacak.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ali Doğan Sahnesi

Mekan Adresi : Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sokullu M. Paşa Cad. İğde Sk. No: 24

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Oz Büyücüsü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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