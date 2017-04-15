Oz Büyücüsü
Müzikli danslı çocuk oyunu Oz Büyücüsü, 15 Nisan'da Ali Doğan Sahnesi'nde sizlerle olacak.
Müzikli danslı çocuk oyunu Oz Büyücüsü, 15 Nisan'da Ali Doğan Sahnesi'nde sizlerle olacak.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ali Doğan Sahnesi
Mekan Adresi : Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sokullu M. Paşa Cad. İğde Sk. No: 24
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Oz Büyücüsü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io