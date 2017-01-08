Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da Çalışmalara Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-Büro-İş Sendikası sendikacılık faaliyetlerine başladı.



Öz-Büro İş Sendikası Kahta Devlet Hastanesi Temsilcileri olan Barbaros Yıldırım ve Osman Gündüz tarafından sendika üyelerine promosyon bardak dağıtımı yapılarak, üye kartları takdim edildi.



Gerçekleştirdikleri sendikal faaliyetlere ilişkin açıklamada bulunan Barbaros Yıldırım, "Bilindiği gibi sendika üyeliği anayasal bir haktır. Bugün, üyelerimizle birlikte sorunlarımızı çözmek ve yeni haklar edinmek için bir araya gelebilmenin, bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğinin kıymetinin bilinmesi ve onurlu bir yaşam mücadelesi için, kamuda çalışan taşeron işçileri olarak ortak hedefler çatısı altında birleşmek bizlere de nasip olmuştur. Bundan böyle sesimizi duyurabilecek ve devlet büyüklerimize istek ve taleplerimizi ileterek çözüm üretebileceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.



Uzun ve zorlu bir mücadelenin meyvesini aldıklarını ifade eden Osman Gündüz ise, "Her türlü güvence, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı almak için bir yola koyulduk. Aynı koşullarda çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Bu nedenle haklarımızı almak, arkadaşlarımızın çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek için bismillah diyoruz. 2017 yılı itibariyle üyelerimize çam sakızı çoban armağanı bardak dağıtımı gerçekleştirdik. Sendikamızın hazırladığı üye kartlarını tüm arkadaşlarımıza takdim ettik" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Öz-Büro İş Sendikası Kahta Devlet Hastanesi Temsilcisi Barbaros Yıldırım tarafından işçilere sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN