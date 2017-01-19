Öz Ailesinin Acı Günü

23. dönem Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz'ün amcası Mehmet Öz (88) vefat etti. Öz'ün cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğanyol'da toprağa verildi.



Malatya eski Milletvekili ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ömer Faruk Öz'ün amcası Mehmet Öz (88) vefat etti. Bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Öz'ün cenazesi Malatya'nın Doğanyol ilçesinde evinde helallik alınmasının ardından Doğanyol Çolak Şehitler Camine götürüldü.



Cenaze törenine Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, İnönü Üniversitesi rektörü Ahmet Kızılay, Öz ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Öz'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ilçedeki aile kabristanında toprağa verildi. - MALATYA