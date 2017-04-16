Oyunu Sedye Üzerinde Kullandı

MUĞLA genelinde kurulan 1983 sandıkta 690 bin 631 seçmen, oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde sandık başına akın eden Muğlalı'lardan 81 yaşındaki Gülayşe Sağlam, ambulansla getirildiği okulda sedye üzerinde oyunu kullandı.



Muğlalı'lar saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmen sayısı sıralamasında 319 sandık ve 119 bin 952 seçmenle Bodrum ilk sırayı aldı. Bodrum'u sırasıyla 290 sandık ve 108 bin 516 seçmenle Fethiye, 318 sandık ve 103 bin 619 seçmenle Milas, 226 sandık ve 79 bin 505 seçmenle Menteşe, 174 sandık ve 65 bin 216 seçmenle Marmaris, 144 sandık ve 45 bin 961 seçmenle Seydikemer, 97 sandık ve 35 bin 388 seçmenle Ortaca, 118 sandık ve 34 bin 918 seçmenle Yatağan, 84 sandık ve 27 bin 385 seçmenle Dalaman, 77 sandık ve 26 bin 447 seçmenle Köyceğiz, 61 sandık ve 19 bin 259 seçmenle Ula, 49 sandık ve 16 bin 295 seçmenle Datça ve 26 sandık ve 8 bin 170 seçmenle Kavaklıdere takip etti.



Seçmenler arasında belden aşağısı felçli Gülayşe Sağlam, dikkati çekti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Nakil Aracı ile Atatürk İlkokulu'nda getirilen Sağlam, sağlık görevlileri ile yakınlarının nezaretinde sedyede oyunu kullanıp, "Hayırlısı olsun" dedi.



- Muğla