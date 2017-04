Oyunu Kullanan Sahile Koştu

İstanbul'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına giden kimi vatandaşlar, daha sonra güzel havayı fırsat bilerek park ve sahillere akın etti.



Avcılar sahilinde güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışan vatandaşlardan bazıları et pişirip, mangal keyfi yaparken, bazıları da sahilde fotoğraf çekip manzarayı ölümsüzleştirdi.



Piknik yapan vatandaşlardan İlker Erden, halk oylamasının ülke için uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimde oyumuzu kullandık ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ailecek güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldik. Seçim sonucu da umarım ülkemiz, devletimiz ve milletimiz adına hayırlı olur." dedi.



Şeyma Erden de baharı fırsat bildiklerini aktararak, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şimdi oğlum ve eşimle piknik yapıp güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.



Mangal başında et pişiren Ali Aydın ise "Evde duracağımıza piknik yapalım dedik. Oyumuzu kullandık, pikniğimizi yaptık, her yer çok güzel." diye konuştu.



Piknik dışında yürüyüş yapmayı tercih eden vatandaşlar da çocuklarıyla fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdiler.



Oy kullanan vatandaşlardın bir kısmı da aileleriyle Adalar'da gezintiye çıkmayı tercih etti.



Bostancı, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden kalkan vapurlarla Adalar'a gelen vatandalar, güneşli havanın tadını çıkararak bisiklet ve faytonlarla gezdi.