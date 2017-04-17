Oyunu da Film Kadar Gerçekçi
Geçtiğimiz günlerde Star Wars Battlefront 2 oyununa dair bir fragman videosu kırıldı ve internette paylaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde Star Wars Battlefront 2 oyununa dair bir fragman videosu kırıldı ve internette paylaşıldı. EA kırılan bu videoya karşılık olarak resmi bir fragman yayınladı.
Kaynak: Dunya.com
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