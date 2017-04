Panathinaikos'u üstün bir oyun sonunda 79-61 mağlup eden ve seride durumu 3-0'a getirerek üst üste 3. kez Final Four'a katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar" dedi. Panathinakos karşısında seride durumu 3-0'a getirerek Final Four'a katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Panathinaikos karşısında çok iyi oynayan oyuncularını tebrik eden Obradovic, "Panathinaikos'a karşı çok iyi oynadılar. Atina'da çok iyi ve çok zor 2 maç oynadık. 3. maçı kendi sahamızda oynadık, sakin ve normal oynamamız çok önemliydi. İlk yarıda daha iyi oynadığımız çok açıktı. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Kaliteli oyuncular ve iyi bir koçları var. İkinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık. 4. çeyrekte toparlanmaya başladık ve son çeyrekte maçın kaderi belirlendi. Maçın en büyük problemi 19 top kaybı ve yalnızca 3 top çalma yapmamız. Muhtemelen bu da kendi sahamızda oynarken üzerimizdeki baskıdandır. Bunun üzerine çalışmamız lazım çünkü çok ciddi bir sorun. Bir kez daha oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Müthiştiler. Taraftarlar da harikaydı ve çok güzel bir gece yaşattılar bize. Panathinaikos'a da Yunanistan Ligi'nde başarılar diliyorum. 3. kez Final Four'a kalırken teşekkür etmemiz gereken birçok isim var. İlk olarak Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, ofiste bizimle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Alınan 3-0'lık galibiyetin kendisi için sürpriz olup olmadığı sorulan Obradovic, "Sonucu hiçbir zaman düşünmeden odaklanarak maç maç ilerledik. Bizim için en önemlisi Final Four'a katılmaktı. Bir kulüp ve takım için büyük bir şans bu taraftar. Kendileri bizim için çok büyük bir şans. Buna sahip olmak bir ayrıcalıktır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Darüşşafaka ve Anadolu Efes'in şanslarıyla ilgili olarak sorulan soruya yanıt vermeyen Obradovic, "Bu soru beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçe'nin koçuyum" açıklamasını yaptı.



"ANTRENMANLAR MAÇLARIN AYNISIDIR"



Final Four'un İstanbul'da olmasının kendileri için avantaj yaratmayacağını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza güveniyoruz. Berlin'de olduğu gibi her yerde bizi destekleyeceklerdir. Hayat tecrübesi çok önemli bir şey. Biz sadece gün ve gün neler yapabileceğimize bakıyoruz. Play-off serisinde Kalinic bu sene çok iyi oynadı. Gerçekçi olmak gerekirse bu sene iniş çıkış yakalayan Kalinic değildi, neredeyse bütün oyuncular, bütün takım yaşadı bunu. Antrenmanlar çok önemli. İdmanlarda nasıllarsa o şekilde oynuyorlar. Örnek olarak James, antrenmanlarda çok iyiydi ve maçta müthiş oynadı. Antrenmanlar maçların aynasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.



PANATHİNAİKOS CEPHESİ



Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, 79-61 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Pascual, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve Final Four için başarılar diliyorum" dedi. Euroleague Çeyrek Final serisinde Fenerbahçe ile 2'si içeride, 1'i de İstanbul'da olmak üzere 3 maç oynayan ve 3'ünde de sahadan mağlup ayrılarak Final Four şansını kaybeden Panathiniakos'ta Başantrenör Xavi Pascual karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Pascual, "Net bir şekilde 3-0 kazandılar. Bizden daha iyilerdi. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu noktaya kadar aslında iyi geldik. Takım kimyamız çok iyiydi. İlk maçta çok iyi başlayıp 16 sayı öne geçmiştik. Fenerbahçe'nin öz güveni bu maçı kaybetmemize neden oldu. Aslında bu seriyi kaybetmemizin en önemli sebebi savunmamızdı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve güzel dileklerimi iletiyorum Final Four için" ifadelerini kullandı.



(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)