Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında 0-0 biten Gaziantepspor Kardemir Karabükspor maçının ardından iki teknik direktör açıklama yaptı.



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hedeflerinin buradan en az bir puan olduğunu belirterek, "Güzel bir mücadele oldu iki takımda 1 puan aldık. Hedefimiz en az bir puan almaktı. Bunu başardık, oyuncularımı kutluyorum" dedi.



"OYUNCULARIM DEVRE ARASINDA AĞLIYOR"



Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Oyuncularım üzerindeki bu baskıya rağmen her şeylerini ortaya koydular. Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın yaşadığı bu kadar olumsuzluğa rağmen onlar yinede aslan gibi mücadele ettiler. Bir puan aldık. Şansımız devam ediyor. Ben takımımın düşmemesi için savaşımı devam edeceğim. Oyuncularım devre arasında ağlıyor. Uyuyamayan oyuncularım var. Kolay değil arkadaşını kaybetmişler" şeklinde konuştu.



(Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)