Oyuncu Zeynep Kankonde, Yeşilçam Yıldızlarını Taklit Ederek Fenomen Oldu

Ünlü oyuncu Zeynep Kankonde, paylaştığı pozlarla sosyal medyayı kırıp geçiriyor. Şu sıralar 'Yeni Gelin' adlı dizide oynayan Kankonde, bir süredir Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının efsane pozlarını esprili bir biçimde tekrarlayarak Instagram fenomeni oldu

"OLMAYINCA OLMUYOR"

Sinemanın sultanı Türkan Şoray'ın verdiği pozu taklit eden Zeynep Kankonde fotoğrafın altına "Selam olsun Sultan'ıma...Demek ki neymiş sultan olunmaz, sultan doğulurmuş" notuyla birlikte paylaştı. Oyuncunun bu pozu bir anda takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Zeynep Kankonde'nin o paylaşımları: