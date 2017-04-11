Oyuncu Yurdaer Okur'un Cezası Belli Oldu

28 Mart'ta tiyatro festivaline katılmak üzere KKTC'ye gelen ve Ercan havalimanında narkotik köpeğine üzerinde bir gram hintkeneviriyle yakalanan ünlü oyuncu Yurdaer Okur, 100 lira ara cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı. Okur, hapis cezası almaması nedeniyle sınırdışı edilmeyecek ve KKTC'ye giriş çıkışına engel konulmayacak.

50 BİN LİRA SENET, 100 LİRA NAKİT

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada 3 kişilik mahkeme heyeti, KKTC devlet laboratuvarının çalışmaması nedeniyle Okur'un üzerinde yakalanan uyuşturucuya tahlil yapılamadığını, ancak ünlü sanatçının, uyuşturucunun hintkeneviri olduğunu itiraf ettiğini belirterek, uyuşturucu ithal etmek ve kullanmak suçlarından her biri 50 lira olmak üzere 100 lira para cezası verdi. Mahkeme, Yurdaer Okur'un sulh ve sükûnu koruyacağına dair 50 bin lira kefalet senedi imzalaması karşılığında serbest bıraktı.

SINIRDIŞI EDİLMEYECEK

Karar bir hakimin 15 gün hapis cezası istemine karşın diğer hakimlerin para cezası vermesi nedeniyle oy çokluğuyla alındı. Okur, hapis cezası almaması nedeniyle sınırdışı edilmeyecek ve KKTC'ye giriş çıkışına engel konulmayacak. Uyuşturucu, KKTC'de ağır suçlardan kabul ediliyor ve genellikle hapis cezası veriliyor. KKTC'de herhangi bir hapis cezası alan üçüncü ülke vatandaşları, cezalarını çektikten sonra sınırdışı ediliyor ve Ada'ya tekrar girişleri engelleniyor. Yasak ancak Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılıyor.