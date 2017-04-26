Oyuncu Selim Erdoğan'ın Evindeki Uyuşturucu Düzeneği Görenleri Hayrete Düşürdü

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan'ın kaldığı villada esrar ve uyuşturucu madde düzeneği bulundu. Düzeneğin görüntüleri ortaya çıkarken herkes hayrete düştü. Erdoğan ise gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAM 840 KİLO ESRAR BULUNDU

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde villasında 840 gram esrar ve uyuşturucu madde düzeneğiyle yakalanan dizi ve sinema oyuncusu S.E., Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÜNLÜ OYUNCUNUN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı üzerine dün akşam harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Oyuncunun rahat hareketleri ve çevresindeki insanlara tebessüm etmesi dikkati çekti.

İşte evdeki uyuşturucu düzeneğinin fotoğrafları:









