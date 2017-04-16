Oyuncu Salih Kanyon oyunu kullandı

Ünlü oyuncu 84 yaşındaki kayınvalidesini oy kullandırtmaya ambulansla getirdi



MUĞLA - Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Salih Kalyon, 84 yaşındaki kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi.

Bir çok ünlü isim gibi Usta sanatçı Salih Kalyon'da Bodrum'da oy kullandı. Torba Mahallesinde kayıtlı olan Kalyon 84 yaşındaki felçli kayınvalidesi Sevin Arıkan'ı ambulansla okula getirerek oy kullandırdı. Sandık Başkanı ambulans içine gelerek hasta yatağındaki yaşlı kadına oyunu kullandırdı.

Ünlü oyuncu Salih Kalyon, kayınvalidesinin hasta yatağında olsa da oy kullanmak istediğini ifade ederek; "Kayın validemizi getirdik, vatandaşlık görevimiz. Hasta yatağında da olsa bir oy bir oydur. Bizde ona destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz onun için ambulansla getirdik kendisini" şeklinde konuştu.