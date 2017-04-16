Oyuncu Salih Kalyon, Yatalak Kayınvalidesini Oy Kullanmaya Getirdi

Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Salih Kalyon, 84 yaşındaki kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi.

HASTA YATAĞINDAN SANDIĞA GETİRDİ

Bir çok ünlü isim gibi usta sanatçı Salih Kalyon'da Bodrum'da oy kullandı. Torba Mahallesi'nde kayıtlı olan Kalyon, 84 yaşındaki felçli kayınvalidesi Sevinç Arıkan'ı ambulansla getirerek oy kullandırdı. Sandık başkanı ambulans içine gelerek hasta yatağındaki yaşlı kadına oyunu kullandırdı.

"HASTA YATAĞINDA DA OLSA BİR OY BİR OYDUR"

Ünlü oyuncu Salih Kalyon, kayınvalidesinin hasta yatağında olsa da oy kullanmak istediğini ifade ederek, "Kayınvalidemizi getirdik, vatandaşlık görevimiz. Hasta yatağında da olsa bir oy bir oydur. Bizde ona destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz onun için ambulansla getirdik kendisini" şeklinde konuştu.