Oyuncu Naz Elmas, Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı

Bebek'te bir kafede sevgilisiyle öpüşürken kameralara yakalanan Naz Elmas sinirlendi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Naz Elmas, önceki gün yeni sevgilisi Cem Bozer ile Bebek Happly Ever After'da yemek yedi. Uzun süre mekanda oturan ikili, çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden defalarca öpüştü. Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden Elmas, öfkelendi.

"ÇEKMENİZİ İSTEMİYORUM"

Fotoğrafların silinmesini isteyen oyuncu muhabirlere "Siz benden izin almadan beni nasıl çekersiniz. Ben sevgilimle öpüşürken beni çekmenizi istemiyorum. Bundan sonra benden izin almadan fotoğrafımı çekmeyeceksiniz" diye bağırdıktan sonra sevgilisinin yanına geri döndü.

Güzel oyuncu böyle görüntülendi;





