Oyuncu Mehmet Aslan Serbest

Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında açılan soruşturma nedeniyle çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aslan'ın polis ifadesinde, sözkonusu tweet'i şoförünün attığını belirterek suçlamayı reddettiği belirtildi.



Oyuncu Mehmet Aslan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.30 sıralarında polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na çıkarıldı. Savcı Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Aslan, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.



SUÇLAMAYI REDDETTİ



Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savundu. Aslan, "devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetti. - İstanbul