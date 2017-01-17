IHAAW113326-ASA/17-01-2017
- Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor. 17.01.2017 11: 33: 26 TSI
NNNN - İSTANBUL
Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Hakkında Yürütülen Soruşturma...
IHAAW113326-ASA/17-01-2017 - Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
IHAAW113326-ASA/17-01-2017
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