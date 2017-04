Oyuncu Levent Can'ın Muhasebecilerine Açtığı Davaya Başlandı

Oyuncu Levent Can'ın muhasebe işlemleri için yolladığı 105 bin TL'yi muhasebe işlemleri için kullanmadığı gibi iade de etmeyen mali müşaviri Arif Taylan Ş. ve Cemal Koray Ş. hakkında, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçundan açılan davaya başlandı.



İstanbul Anadolu Adliyesi 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına oyuncu Levent Can ve Avukatı Ufuk Atıcı katıldı.



'YOLLADIĞIM PARALARI KENDİ HESAPLARINA GEÇİRDİKLERİNİ ÖĞRENDİM'



Tutuksuz yargılanan sanıkların gelmediği duruşmada müşteki sıfatı ile beyanı alınan Levent Can, "Sanıklar, benim uzun zamandır çalıştığım muhasebecilerimdendir. Kendilerinden şüphe duymamam nedeniyle benden vergi ödemesi altında istedikleri paraları gönderdim. Üç yıl boyunca her ay devam etti. Bana vergi dairesinden borcum olduğuna dair kağıt gelince şüphelendim ve kendilerine sordum. Onlar da ödemeyi bir gün sonra yaptıklarını söylediler. Ancak yaptığım araştırmada şahısların vergi dairesinde stopaj olarak benim adıma biriken paralardan vergi borcunu mahsup ettiklerini, benim bankadan gönderdiğim paraları da kendi hesaplarına geçirdiklerini öğrendim. Faizi ile birlikte 170 bin TL'ye yakın zararım vardır. Zararımı karşılanmasını talep ediyorum. Ayrıca sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



Levent Can'ın Avukatı Ufuk Atıcı, sanıklar hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açıldığını, sanıkların müvekkilinden üç yıl boyunca her ay para aldıklarını, bu paraları muhasebe işlemleri için kullanmadıklarını belirterek, "Sanıklar dolandırma kastı ile hareket etmişlerdir. Bize göre bu suç nitelikli dolandırıcılık suçudur" dedi.



TEBLİGAT ULAŞTIĞI HALDE



Tebligat ulaştığı halde duruşmaya gelmeyen Arif Taylan Ş.'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme, Cemal Koray Ş. hakkında da ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Arif Taylan Ş. ve Cemal Koray Ş.'nin 2007 yılından bu yana müşteki Levent Can'ın muhasebecisi ve mali müşaviri olduğu, müştekinin para göndermesine rağmen, 2013-2014-2015 yıllarına ait KDV, stopaj, vergi gibi muhabese kalemlerini ödemedikleri belirtiliyor.



Müştekinin toplamda yolladığı 105 bin 211 liranın bu şekilde sanıkların üzerinde kaldığı, sanıkların bu tutarı müştekiye iade ettiklerine dair belge sunamadıkları belirtilen iddianamede, her iki sanığın da, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları isteniyor.



- İstanbul