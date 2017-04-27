Oyuncu Karel, İfadesi İçin Savcılığa Sevk Edildi

Yurt dışında yaşadığı için hakkında açılan bir davada ifadesi alınamayan oyuncu Tolga Karel, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.



Annesiyle birlikte tarifeli uçakla ABD'nin Chicago kentinden İstanbul'a gelen Karel, pasaport kontrolünden geçti. Kontrolde, yaklaşık bir yıldan bu yana ABD'de yaşayan Karel'in hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermeye gitmediği tespit edildi.



Bunun üzerine polis nezaretinde havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğüne gelen Karel, işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayındaki savcılığa sevk edildi.



Karel, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce trafikte bir tartışmadan dolayı bir dava konusunun bulunduğunu söyledi. Bir yıldır ABD'de olduğu için savcılığa ifade veremediğini kaydeden Karel, "İfade veremediğim için ülkeye giderken memur beyler ifademi vermem açısından şimdi savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz." dedi.



Tolga Karel, herhangi bir sıkıntı olmadığını, trafikte yol verme tartışmasından dolayı bir dava açıldığına dikkati çekerek, "Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı savcıya ifade vereceğiz. Ondan sonra çıkacağız." diye konuştu.