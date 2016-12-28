Oyuncu İsrafil Köse'nin Trafik Kazasında Ölümüne Dava

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförü hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Köse'nin 21 Ağustos'ta motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahı üzerinde park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatıldı.



Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, trafik kazası tutanağına göre, 2,17 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.



İddianamede, kaza tespit tutanağına göre, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği, ifadesi alınan tanığın, şüpheli Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre civarında açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini beyan ettiği dile getirildi.



Özhan'ın, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve kapıyı açmadan kazanın meydana geldiğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin olay sırasında alkollü olmadığının tespit edildiği bildirildi.



Ayrıca, Adli Tıp Kurumundan gelen yazıda Köse'den alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede alkol bulunmadığının bildirildiği kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Hazırlanan iddianame gönderildiği 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Özhan ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.