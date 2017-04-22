Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Az Konuşan Erkek Severim

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği röportajda aşk için "Tutkulu aşık olmayacaksam olmayayım." diyerek hayatta ki her şeyi tutkuyla yaptığını söyledi.

"AZ KONUŞAN ERKEK SEVERİM"

Esra Dermancıoğlu, tutkunun kendisine iyi geldiği aşkı da tutkulu olacaksa istediğini söyledi. Dermancıoğlu, "Öylesine olacaksa olmasın daha iyi. Arkadaşlarım bana dertlerini anlattıklarında onları güldürmeye çalışırım. Dramatik olaylar anlatmak için gelip evden kahkahalarla ayrıldıkları olmuştur. Gülmeliyiz, çünkü dünyada çok acı var. Az konuşan erkeklerden etkilenirim. Çok anlatan, sahne alanları ise sevmiyorum. Erkeğin doğasını, hayata bakışını, olaylara verdiği reaksiyonu daha sağlıklı buluyorum. Kadın olmanın o girift doğası çok yorucu. Kötülük yapmaya çok üşeniyorum. Kötü kadın repliklerini okurken 'Üşenmiyor musun bunca kötülüğü yapmaya?' diye bakıyorum. Bir de ilahi adalete inanıyorum." dedi.







Kaynak: Sabah