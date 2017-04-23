Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Az Konuşan Erkekten Etkilenirim

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği röportajda aşk için "Tutkulu aşık olmayacaksam olmayayım" diyerek hayattaki her şeyi tutkuyla yaptığını söyledi.

"ÖYLESİNE OLACAKSA OLMASIN"

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı kötü yenge karakteri ile zihinlere kazınan Dermancıoğlu, özel hayatıyla ilgili şu değerlendirmelere yer verdi: "Öylesine olacaksa olmasın daha iyi. Arkadaşlarım bana dertlerini anlattıklarında onları güldürmeye çalışırım. Dramatik olaylar anlatmak için gelip evden kahkahalarla ayrıldıkları olmuştur. Gülmeliyiz, çünkü dünyada çok acı var.



DERMANCIOĞLU, AZ KONUŞAN ERKEK İSTİYOR

Az konuşan erkeklerden etkilenirim. Çok anlatan, sahne alanları ise sevmiyorum. Erkeğin doğasını, hayata bakışını, olaylara verdiği reaksiyonu daha sağlıklı buluyorum. Kadın olmanın o girift doğası çok yorucu. Kötülük yapmaya çok üşeniyorum.



"İLAHİ ADALETE İNANIYORUM"

Kötü kadın repliklerini okurken 'Üşenmiyor musun bunca kötülüğü yapmaya?' diye bakıyorum. Bir de ilahi adalete inanıyorum."





