Oyuncu Burak Hakkı, Şehri Terk Edip Doğaya Yerleşti

Şehrin gürültüsünden kaçıp kendini doğaya atan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Erdoğan, Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol gibi ünlülerin ardından Burak Hakkı da doğayla baş başa olmayı tercih etti.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Bir süredir hayatını Yunanistan'da sürdüren ve Komşu'da bir tiyatro oyununda oynayan yakışıklı oyuncu, hayalini kurduğu çiftliğe sonunda kavuştu. Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

1 MİLYON 100 BİN LİRAYA PATLADI

Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimine de başladı.

İşte yakışıklı oyuncunun çiftliğinden kareler;





