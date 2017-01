Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuğuna uğurlanıyor.



Atilla için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende, Atilla'nın eşi Gül Atilla ve kızı Beril Ünal, taziyeleri kabul etti.



Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Türk tiyatrosunun, çok özel, melek kalpli, sevgi, saygı ve huzur dolu bir insanını kaybettiğini söyledi.



Uygur, Ayberk Atilla'nın bir karıncayı bile incitmeyecek yapıda olduğunu belirterek, "Ekim ayının başlarında 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyunu için Ayberk ağabeye teklif götürdüğüm zaman çok mutlu oldu, heyecanlandı ve sevindi. O aşkla provalara başladı. Her şey harika gidiyordu. Ta ki yılbaşı günü, 'hastaneye kaldırıldı' haberini alana kadar." diye konuştu.



Atilla'nın, hastalığı nedeniyle oyunun prömiyerine çıkamadığını aktaran Uygur, "Çok üzüldü oyunda olamayacağı ve oyunu aksattığı için. 'Sen merak etme. Biz her şekilde oyunumuzu perdemizde açacağız' dedik. Sağ olsun Naşit Özcan çok çabuk hazırlandı ve prömiyerimizi yaptık. Hepimiz dört gözle aramıza katılmasını beklerken dün sabah o acı haberi aldık." ifadelerini kullandı.



"Benim yerime alkışı o alacak"



Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu da Ayberk Atilla ile yakın bir tarihte tanıştıklarını ve sanatçının, arkadaşları tarafından çok sevildiğini dile getirdi.



Atilla'nın beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Efiloğlu, "Erol Günaydın'ın cenazesinde bir cümle kurmuştu Tuncel Kurtiz; 'Sanatçılar ölmez. Zaten ölüm diye bir şey de yok' demişti. Ben bu sözü çok sevmiştim. Keşke yollarımız daha önce kesişseydi. Bizim ailemize, aile büyüğü olarak katılması onur vesilesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"Komik-i Şehir Naşit Bey" oyununda Atilla'nın yerine sahneye çıkan Naşit Özcan ise 37 yıl önce tanıştıklarını ve Atilla'yı babası gibi sevdiğini kaydetti.



Özcan, Atilla'nın ansızın rahatsızlanması nedeniyle çok üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:



"Ayberk ağabey, emanetin bende' dedim. 'Naşit, şubatta alırım emanetimi senden' dedi. 'Çabuk gel, bekliyorum. Emanetini teslim etmek istiyorum' dedim. 'Tamam oğlum' dedi. Gelemedi ama her gece kol kola Ayberk ağabeyle beraber o sahnede onun rolünü ben oynayacağım. Biliyorum ki o benim yanımda olacak ve her gece benim yerime alkışı o alacak."



Atilla ile uzun yıllar birlikte farklı projelerde çalıştıklarını aktaran oyuncu Sinan Bengier de birbirlerinin bakışından ne demek istediklerini anlayacak kadar yakın olduklarını ifade etti.



Bengier, sahnede en iyi Atilla ile anlaştıklarının altını çizerek, "Binlerce bardak çay içtik beraber. Falına bakılmamış binlerce fincan kahve... Binlerce kilometre yol yaptık." diye konuştu.



Oyuncu Dilek Türker'in de konuşma yaptığı törende, daha sonra dua edildi ve saygı geçişi gerçekleştirildi.



Töreninin ardından Şakirin Camisi'ne götürülen Ayberk Atilla'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.