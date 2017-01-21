Oyuncu Ayberk Atilla İçin Tören Düzenlenecek

Yaşamını yitiren oyuncu Ayberk Atilla için Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlenecek.



Atilla'nın cenazesi, yarın 11.00'de gerçekleştirilecek töreninin ardından Şakirin Camisi'ne götürülecek. Cenaze, öğle vakti kılınacak namaz sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Atilla'nın, "Seksenler" dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıllık arkadaş olduklarını ve birlikte iki projede çalıştıklarını söyledi.



Uzun, Atilla'nın son anına kadar gülümsemeye devam ettiğini belirterek, "Hastalığını öğrenmemizle vefatını öğrenmemiz arasında en fazla bir ay var. Her şey, çok kısa bir süre içinde oldu bitti. Ekip olarak çok şaşkın ve üzgünüz. Usta olarak da insan olarak da yeri zor doldurulacak biri. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok zor bir şey ama mukadderat." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Hacı Ali Konuk ise iki gün önce evde Atilla'nın yanında olduğunu belirterek, "Haberi yeni aldım. Bana 'Bomba gibiyim' demişti. Hayatımda gördüğüm en mütevazı insandı. Herkesin hayran olduğu bir kişilikti. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. İnanamıyorum. Hiç beklemiyorduk. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.



Oyuncu Özlem Balcı da "Çok ama çok üzüldüm o benim canım, ciğerimdi. Sete gittiğimde sarılmalara doyamadığım ustamdı. Acımı anlatamam, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Seksenler set ekibi olarak kahrolduk." dedi.