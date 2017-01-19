Oyuncu Anne" Ebeveynlerle Deneyimlerini Paylaştı

Sosyal medyada "Oyuncu Anne" olarak tanınan Şermin Çarkacı, anne-babalara çocuklarıyla nitelikli zaman geçirme konusunda ipuçları verdi. Üç çocuğunu büyütürken yaşadığı deneyimleri de anne ve babalarla paylaşan Çarkacı, ailelere tavsiyelerde bulundu.



Küçükçekmece Belediyesi, çocuklarıyla yaşamını sosyal medyaya taşıyarak annelere yol gösteren Yazar Şermin Çarkacı ile ebeveynleri buluşturdu. Çarkacı hazırladığı sunumla ebeveynlere çocuklarının zihinsel ve sosyal gelişimlerine nasıl katkı sunabileceklerine dair bilgiler verdi. Cennet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminere aileler yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada, çocuklarına öğrettiği faydalı oyunları paylaşan Çarkacı, ikizleri Tuna ve Mete ile kızı Name'yi büyütürken yaşadığı deneyimleri izleyicilere aktardı."Başlarım Şimdi Anneliğe" adlı kitabı yazan "Oyuncu Anne" Şermin Çarkacı, hem çalışıp hem üç çocuğuyla nasıl zaman geçirdiğini ve onlarla birlikte yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri anlattı.



"Biz çocuklar büyürken, oyuncaklara çok para verdik"



Seminerin kendisine çok fazla şey kattığını belirten Fatma Altun, "Benim çocuklarım büyüdü ama keşke dediklerim oldu. Biz çocuklar büyürken, oyuncaklara çok para verdik. Şimdi o kadar para vermeye gerek kalmamış. Çok basit malzemelerden, ev aletlerinden ne yapılabileceğini gösterdi. Benim çocuklarım artık büyüdü ama yeğenlerime uygulamaya çalışacağım" dedi.



"Çocukların en iyi eğlence araçları anne ve babalardır"



Şermin Çarkacı'nın bütün kitaplarını okuduğunu ve onu daha yakından tanımak için semineri takip ettiğini söyleyen Seda Şahin, "Ben Şermin hanımı çocuğumla birlikte tanıdım. Hamile olmakla, "Başlarım şimdi anneliğe" kitabıyla tanıdık. Şermin hanımı çok seviyorum sosyal paylaşım sitelerinden takip ediyorum. Bugün de bize bu söyleşi genel bir pekiştirme gibi oldu. Anne ve babaların çocuklarıyla sürekli vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü, çocukların en iyi eğlence araçları anne ve babalardır" diye konuştu. - İSTANBUL