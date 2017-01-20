Oyuncu Amber Heard, Ucuzluk Mağazasından Alışveriş Yapıyor

Ünlü aktör Johnny Depp ile olaylı bir boşanma sürecinin sonuna gelen Amber Heard, artık epey rahatlamış görünüyor.

UCUZLUK MAĞAZASINI TERCİH EDİYOR

30 yaşındaki Heard, önceki gün Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.Güzel oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu.

7 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA RAZI OLDU

Amber Heard, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Johny Depp'e boşanma davası açmıştı. Çok sıkıntılı bir sürecin ardından Depp ve Hear, 7 milyon dolar karşılığında boşanmaya razı oldu.

SÜTYEN GİYMEDİĞİ GÖZLENDİ

Amber Heard kazağının içine sütyen giymeyi de tercih etmedi ve rahat ve makyajsız halleriyle görüntülendi.