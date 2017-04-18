Oyuncakların Altından Sigara Çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu minibüste oyuncakların altına saklanan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Onur D. yönetimindeki 46 NC 182 plakalı minibüsü durdurdu. Arama yapılan minibüste oyuncakların alına gizylenen 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, minibüs sürücüsü Onur D.'yi de gözaltına aldı.



- Kahramanmaraş