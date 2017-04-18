Oyuncaklar Arasında Kaçak Sigara Sevkiyatı

Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari araçta oyuncaklar arasına gizlenmiş 15 bin kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince takibe alınan Onur D.'nin kullandığı 46 NC 182 plakalı hafif ticari araç, Ballıca Mahallesi Büğlek Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada oyuncaklar arasına gizlenmiş 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü Onur D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ