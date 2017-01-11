Bahadır Yüksekşan'ın yazıp yönettiği "Oyuncak Şoförüm" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Otuzlu yaşlarının başında başarılı genç bir adamın geçirdiği trafik kazası sonrasında gördüğü rüya, hayatını ve seçimlerini farkında olmadan irdelemesine sebep olur. Rüyasında gördüğü, çocukluk oyuncağı kendisiyle ilk kez yüzleşmesini sağlar. Aynı süreçte karşısına çıkan gençlik arkadaşı ve eşi ile yaşadıkları "hayatta istedikleri ve istemedikleri" noktasında onu bir eşiğe götürür.



Çizilmişlere göre "doğru ve başarılı" olmanın kodlandığı genç bir adam…



Hayatın, bireyi tekdüzeliğe, "herkeste olana" sürüklerken, aslında istediğini zannetiği "istemedikleriyle", hayallerinden uzak, umutsuz bir sürecin parçası olmaya ittiğinin resmiyle karşılaşmak…



Yasak gençlik aşkın, çok sevdiğin hayat arkadaşın ve içinde saklı kalmış aslında hiç bilmediklerin…"



Yazan-Yöneten: Bahadır Yüksekşan



Oyuncular: Cem Arkon/Lale Başara/ Ferit Can/Bahadır Yüksekşan



Produksiyon Asistanları: Salt Reji Grubu



Dekor/Kostüm Tasarım: Ferit Can /Bahadır Yüksekşan



Işık-Müzik: Alev Koçer-Tuncay Keleş



Fotoğraflar: Serra İzmiroğlu



Art Design: Kaan Eratalay-Bayram Kocaöğüt