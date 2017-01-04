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Oyuncak Kutuları Arasında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Oyuncak Kutuları Arasında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Amasya'da bir kamyonda, oyuncak kutularının arasına gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Oyuncak Kutuları Arasında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Amasya'da bir kamyonda, oyuncak kutularının arasına gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batıdaki kentlere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşova Kavşağı'nda 34 YN 8932 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında, oyuncak kutularının arasına gizlenmiş 38 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Hasan T. gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Taşova, Amasya, Sigara
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