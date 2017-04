Can Bora ve Nuh Kerem Pilavcı'nın yazıp yönettiği "Oyunbazlar İstanbul'da" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Sezonun en iddialı çocuk oyunu!



Keşfedilmesi gereken bir şehir: İstanbul!



Bulunması gereken dört sihirli nesne ve üç Oyunbaz: Baloncu, Pufpuf ve Mavi!



Sonu Gelmeyen Hayaller Alemi'ne gitmek için oynadıkları oyunun son aşamasında İstanbul'a gelen Oyunbazlar'ı, keşif ve merak dolu bir serüven beklemektedir. Artık uçmaktan korkan yaşlı sihirbaz Baloncu; deliksiz bir uyku çekememekten yakınan Pufpuf ve ağlarıyla denizleri kat eden Mavi, seyirciden de yardım alarak gerekli nesneleri bulabilecekler midir?



Animasyonlar ve video görüntüleri gibi güncel araçları da içinde barındıran Oyunbazlar İstanbul'da müzikli çocuk oyunu, çocuklara hayallerine inanmalarını ve onların peşinden gitmelerini amaçlarken, sihirlerle süslenmiş bu serüvende hayal dünyasının kapılarını, eşsiz İstanbul'u bir oyun içinde tanıtarak aralamaktadır."



*Danışman psikolog Merve Özge Türk tarafından onaylanmış oyunumuz, 5-10 yaş arasındaki minik seyircile için uygundur.



Yazan-Yöneten: Can Bora & Nuh Kerem Pilavcı



Oyuncular: Nuh Kerem Pilavcı, Gözde Şimşir, İlsu Olcahan Kubak



Animasyon: Artechin Production



Müzik: Yücel Arzen



Kostüm: Tuğçe Öztürk



Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter



Dekor: berika



Video: Fatih Şenal Danışman Psikolog: Merve Özge Türk Yapım: Berika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Oyunbazlar İstanbul'da



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır