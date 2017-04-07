Oyunbazlar İstanbul'da

Can Bora ve Nuh Kerem Pilavcı'nın yazıp yönettiği "Oyunbazlar İstanbul'da" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunbazlar İstanbul'da

Can Bora ve Nuh Kerem Pilavcı'nın yazıp yönettiği "Oyunbazlar İstanbul'da" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Sezonun en iddialı çocuk oyunu!

Keşfedilmesi gereken bir şehir: İstanbul!

Bulunması gereken dört sihirli nesne ve üç Oyunbaz: Baloncu, Pufpuf ve Mavi!

Sonu Gelmeyen Hayaller Alemi'ne gitmek için oynadıkları oyunun son aşamasında İstanbul'a gelen Oyunbazlar'ı, keşif ve merak dolu bir serüven beklemektedir. Artık uçmaktan korkan yaşlı sihirbaz Baloncu; deliksiz bir uyku çekememekten yakınan Pufpuf ve ağlarıyla denizleri kat eden Mavi, seyirciden de yardım alarak gerekli nesneleri bulabilecekler midir?

Animasyonlar ve video görüntüleri gibi güncel araçları da içinde barındıran Oyunbazlar İstanbul'da müzikli çocuk oyunu, çocuklara hayallerine inanmalarını ve onların peşinden gitmelerini amaçlarken, sihirlerle süslenmiş bu serüvende hayal dünyasının kapılarını, eşsiz İstanbul'u bir oyun içinde tanıtarak aralamaktadır."

*Danışman psikolog Merve Özge Türk tarafından onaylanmış oyunumuz, 5-10 yaş arasındaki minik seyircile için uygundur.

Yazan-Yöneten: Can Bora & Nuh Kerem Pilavcı

Oyuncular: Nuh Kerem Pilavcı, Gözde Şimşir, İlsu Olcahan Kubak

Animasyon: Artechin Production

Müzik: Yücel Arzen

Kostüm: Tuğçe Öztürk

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Dekor: berika

Video: Fatih Şenal Danışman Psikolog: Merve Özge Türk Yapım: Berika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Oyunbazlar İstanbul'da

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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