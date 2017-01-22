Oyun Yapımcıları 'Global Game Jam' İçin İnönü Üniversitesinde Buluştu

Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı.



Oyun geliştiricilerinin yakından takip ettiği küresel bir etkinlik olan Global Game Jam bu yıl ülkemizde 4 farklı şehirde düzenlenirken dünyada ise 120 farklı mekanda aynı anda gerçekleşti. Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) Kapalı Spor salonunda gerçekleşen programa Malatya ve çevre illerden 140 katılımcı katıldı. Tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda başlayan organizasyon hakkında bilgi veren Malatya Teknokent Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Fatih Kocamaz, "Şuanda burada dünya çapında aynı anda düzenlenen Amerikan merkezli başlatılan Global Game Jam (GGJ) etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlik tüm dünya da 20-21-22 Ocak tarihleri arasında aynı anda gerçekleştiriliyor. Amerika'dan yayınlanan bir tema üzerine bütün ekipler oyun geliştirmeye başlıyor. 48 saat sonunda bu oyunlar değerlendirilir. Kendi içinde bir sıralama yapılıyor. Bu oyunlar tüm dünyada yayınlanıyor. O şekilde internete yükleniyoruz. Buradaki en büyük amacımız oyun geliştirmeyi desteklemek. Oyun yazılım kabiliyeti programını desteklemek. Oyun yazılımlarından çok büyük miktarda gelirler elde edilebiliniyor. Katma değeri yüksek bir teknoloji bizde Malatya'da bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Gençlerimiz arasında yazlımı ön plana çıkarıp özellikle oyun yazılımının oyun sektörünün farkındalığını artırıp olabildiğince bu alanda gelişmeler kat etmek istiyoruz" dedi.



Global Game Jam Jürisi ve İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Oğuz Şen de, bu etkinliğin ilkini geçtiğimiz yıl yaptıklarını söyledi. Malatya'daki gençleri öğrencileri oyun geliştirme ile tanıştırmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Araştırma Görevlisi Şen, "Oyun geliştirmenin ne kadar zevkli olduğunu ve kişisel gelişim açısından ne kadar önemli bir alan olduğunu onlara tanıtmak amacıyla Bilgoritma Topluluğumuzun ve üniversitemizin desteği ile böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 62 katılımcımız vardı. 6'sı dijital gördü katkısı olmak üzere oyun üretildi. Bu yıl bu organizasyon Ankara İstanbul İzmir ve Malatya da gerçekleşmede İstanbul'da 3 farklı merkezde İzmir'de 3 farklı merkezde Ankara'da Hacettepe ve ODTÜ de ve Malatya da bizim üniversitemizde etkinliğimiz profesyonele yönelik bir program olarak algılanmamalı oyun geliştirmeye ilgi duyan herkesi yazılımcı olsun grafiker olsun müzisyen olsun tasarımcı olsun veya bu vasıflardan herhangi birini taşıması da zorunlu değil. Bir oyun fikri dahi kendisi gelip sunabilir. Yeter ki oyun geliştirme konusuna ilgi duysun" diye konuştu.



İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen de yönetim olarak bu tarz organizasyonlara destek vereceklerini belirterek, "Global Game Jam 2017 Malatya da düzenlenmiş olması üniversite olarak bizi mutlu ve memnun etti. Bu tip etkinlikleri inşallah bundan sonraki süreçte de destekleyeceğiz. Üniversite olarak özellikle bu alan ve buna benzer alanlara yazılım konusuna bilgisayar alanına çok ciddi destek verip takip edeceğiz. Bu alanların ülkemizin geleceği açısında önemli stratejik olduğunu katma değeri çok yüksek verimli işler olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA