Oyun ve Filmlere Konu Olan Paranormal Akıl Hastanesi

Birçok film ve oyuna konu olan Waverly Hills Sanatorium,adından da anlaşıldığı gibi aslında bir sanatoryum yani "hastane"; ancak bu sanatoryumun kötü bir şöhreti var. Bu sağlık kuruluşunda paranormal olaylar olduğu iddia ediliyor.



Bu korkutucu yer Amerika'nın Kentucky eyaletinde bulunuyor. Burası ilk başta tüberküloz hastanesi olarak 1910 yılında hizmet vermeye başlamış. O zamanlar tüberküloz tedavi edilemeyen, ölümcül bir hastalık olduğundan dolayı hastalığa yakalanan insanlar bu sanatoryumda karantinada tutuluyormuş.



Tüberkülozun tedavi edilmesi için gereken streptomisin ilacın bulunup geliştirilene kadar, tam 64.000 insan bu hastanede hayatını kaybetmiş.



1961'de kapatılan sanatoryum bir sene sonra akıl hastanesi olarak tekrar açıldı ve hastalara kötü davranıldığı için kapatıldığı 1982'ye kadar hizmet verdi.



Anlatılanlara göre bu tarihler içerisinde, burada birçok ilginç ve doğaüstü olay gerçekleşmiş. Özellikle 3. ve 5. katlarında doğaüstü olayların yaşandığı söylenen hastanenin en meşhur odası, 502 numaralı oda. Hastanenin bir diğer çok konuşulan yeri ise ölen hastaların cenaze arabalarına taşındığı "Ölüm Tüneli" olarak da bilinen 150 metrelik tünel…



Son yılların popüler oyunu Outlast'ta da, 2006 yılında çekilen Spooked: The Ghosts of Waverly Hills Sanatorium adlı filmde de bu sanatoryumda "yaşananlar" anlatıldı.



20. yüzyılın en büyük paranormal olaylarının yaşandığı bu tarihi mekana tur bile düzenlenmiyor. Bugün bile tur ile gezmek gerçekten yürek istiyor. Bunun bir nedeni: Ziyaret edenler paranormal olayların devam ettiğini iddia ediyor.



ABD hükümeti geçen yıl binayı yıkma kararı aldı. Eğer böyle esrarengiz mekanlara ilginiz varsa kısa sürede ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.