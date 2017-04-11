Oyun Parkına Giderken Tır'ın Altında Kalarak Can Verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar, TIR'ın altında kalarak can verdi.



Kaza, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte oyun parkına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Ali Çınar, Tuncay K.'nın kullandığı 67 TY 925 plakalı TIR'ın altında kaldı. Küçük çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsü Tuncay K., kazayı görenlerin ikazıyla durdu. Haber verilmesiyle kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü tespit etti. Kaza yerine gelen babaanne Fatma Çınar, ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Kazayı haber aldıktan sonra gelen baba Ferhat Çınar ise gözyaşları içinde TIR altında oğlunu aradı. Ferhat Çınar, arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Muhammet Ali Çınar'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, kaza sonrası mahallelinin tepkisi üzerine yakındaki bakkal dükkanına kaçan TIR sürücüsü Tuncay K.'yı gözaltına aldı. Mahalleli sakinleri sık sık kazaların yaşandığını belirttikleri yolda yetkililerin önlem almasını istedi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



- Zonguldak