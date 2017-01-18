Şanlıurfa'da park halindeki hafif ticari araçta oyun oynayan çocuğun aracı yaktığı iddia edildi. Yan tarafta park halinde bulunan araçlara da sıçrayan yangında, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Orhan'a ait 27 C 8120 plakalı hafif ticari araçta oyun oynayan küçük çocuk, yanlışlıkla aracı ateş verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale edip söndürürken, yangın nedeniyle yan tarafta park halinde bulunan 2 aracın daha zarar gördüğü belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Oyun Oynayan Çocuk 3 Aracı Yaktı
Şanlıurfa’da park halindeki hafif ticari araçta oyun oynayan çocuğun aracı yaktığı iddia edildi.
Şanlıurfa'da park halindeki hafif ticari araçta oyun oynayan çocuğun aracı yaktığı iddia edildi. Yan tarafta park halinde bulunan araçlara da sıçrayan yangında, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
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